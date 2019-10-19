الوسط الفني والإعلامي اللبناني يشارك في الاحتجاجات ويهتف ضد الحكومة

شارك العديد من الفنانيين والإعلاميين في موجة الغضب التي اجتاحت المناطق اللبنانية بعد فرض الحكومة ضرائب جديدة تعمق الاختناقات المعيشية والسياسات التقشفية التي أثقلت كاهل المواطن

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وانضمت أسماء لامعة من نجوم الفن اللبناني إلى تلك المظاهرات، دعما لها وشاركت في الهتاف ضد الحكومة وسياساتها، منها الممثلة، نادين نسيب نجيب، وماغي بو غصن، والمطرب معين شريف وغيرهم.

كما شهدت منصات التواصل الاجتماعي تضامن عدد من نجوم الوسط الفني مع حركة الاحتجاجات، كالفنانين راغب علامة، وإليسا، ونانسي عجرم، وغيرهم من الفنانين المعروفين.

فجأة صاروا قادرين يجيبوا الكهربا ويخففوا العجز. وين كنتوا من ٣٠ سنة عم ندفع ٢ مليار دولار كل سنة عجز عن الكهربا .ما منصدقكن. انتوا كذابين...٦٠ مليار دولار صرنا دافعين بس للكهربا الغير موجودة!!! . هلق بدكن يانا نصدقكن؟؟؟ من سنين عم نقول #طار_البلد وطبقوا قانون من أين لك هذا... — Ragheb Alama (@raghebalama) 18 октября 2019 г.

الشعب موجوع ومقهور وجوعان. أقل شي ينزل عالطريق لأنو ما بقا يتحمل اللي عم يصير. نحنا بأسوأ حالة اقتصادية واجتماعية من وقت الحرب وإذا الناس بدها تعمل ثورة هيدا أقل شي ممكن تعملو — Elissa (@elissakh) 17 октября 2019 г.

وأخيرا....🇱🇧

من يوم اللي خلقت بلبنان لتاريخ هالحظة: هاي أول مرة بشهد تظاهرة لبنانية حقيقية وجدية!! مش لدعم زعيم أو حزب أو حركة أو تيار أو طائفة...بتمنى لما تجي إنتخابات جديدة ما حدا ينسى السبب الاساسي ليش تظاهر اليوم وبشو عم بطالب 🇱🇧 — CAROLE SAMAHA🔴 (@CAROLE_SAMAHA) 17 октября 2019 г.

تجمع الفنانين من اجل التغيير

التجمّع الى جانب كاتدرائيّة الأرمن تحت جسر الرّيتغ الساعه ٣:٤٥ دقيقة والانطلاق نحو ساحة الشهداء.

نرجو اعتبار ماسبق تبليغاً رسميّاً لجميع الفنانين وذلك بسبب تعذّر وجود ماكينه تنسيق للإتصال بالجميع #ثورة#فنانون_من_أجل_التغيير#لبنان_ينتفض#لبنان — Carmen Lebbos (@C_lebbos) 18 октября 2019 г.

وشاركت نخبة من الوجوه الإعلامية اللبنانية في موجة الغضب عبر النزول إلى الشارع وأخرى عن طريق التفاعل عبر منصات التواصل، منهم الإعلامية، رابعة الزيات، وديمة صادق، وهشام حداد، وغيرهم.

اللي بحب لبنان ينزل هلق عساحة رياض الصلح pic.twitter.com/IWKAUx0tQk — Hicham haddad (@HichamHaddad57) 17 октября 2019 г.

٤٤ سنة ذلّ وإنتو مخدّرينا بالطوايف ٤٤ سنة ألم وإنتو خارقينّا بالخطاب ٤٤ سنة وإنتو كلكم سوا علينا.اليوم وعتنا سكرة الموت وبهالسكرة ما منعود نسمع إلا عويلنا متل ما بالحريق كلنا منرقص نفس الرقصة. على شو كنتو بعدكم مراهنين؟ #لبنان_ينتفض#ثورة_شعب#كلن_يعني_كلن#اجا_وقت_نحاسبpic.twitter.com/7X4018hrqd — Mona Abou Hamze (@MonaAbouHamze) 18 октября 2019 г.

وخرج آلاف المتظاهرين وسط بيروت وضواحيها وفي مختلف المناطق اللبنانية، على مدار اليومين الماضيين للتعبير عن احتجاجهم على إجراءات التقشف الحكومية التي تثقل كاهل المواطنين اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود.

المصدر: RT