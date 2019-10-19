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الوسط الفني والإعلامي اللبناني يشارك في الاحتجاجات ويهتف ضد الحكومة

أخبار العالم العربي

الوسط الفني والإعلامي اللبناني يشارك في الاحتجاجات ويهتف ضد الحكومة
Reuters
احتجاجات بيروت
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شارك العديد من الفنانيين والإعلاميين في موجة الغضب التي اجتاحت المناطق اللبنانية بعد فرض الحكومة ضرائب جديدة تعمق الاختناقات المعيشية والسياسات التقشفية التي أثقلت كاهل المواطن

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وانضمت أسماء لامعة من نجوم الفن اللبناني إلى تلك المظاهرات، دعما لها وشاركت في الهتاف ضد الحكومة وسياساتها، منها الممثلة، نادين نسيب نجيب، وماغي بو غصن، والمطرب معين شريف وغيرهم.

الوسط الفني والإعلامي اللبناني يشارك في الاحتجاجات ويهتف ضد الحكومةالمطرب اللبناني معين شريف

 كما شهدت منصات التواصل الاجتماعي تضامن عدد من نجوم الوسط الفني مع حركة الاحتجاجات، كالفنانين راغب علامة، وإليسا، ونانسي عجرم، وغيرهم من الفنانين المعروفين.

وشاركت نخبة من الوجوه الإعلامية اللبنانية في موجة الغضب عبر النزول إلى الشارع وأخرى عن طريق التفاعل عبر منصات التواصل، منهم الإعلامية، رابعة الزيات، وديمة صادق، وهشام حداد، وغيرهم.

وخرج آلاف المتظاهرين وسط بيروت وضواحيها وفي مختلف المناطق اللبنانية، على مدار اليومين الماضيين للتعبير عن احتجاجهم على إجراءات التقشف الحكومية التي تثقل كاهل المواطنين اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود.

المصدر: RT

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