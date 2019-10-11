عزبة غوركي: هنا قضى لينين سنواته الأخيرة

كانت عزبة غوركي في ضواحي موسكو مكان الاستراحة المفضل لقائد الثورة البلشفية فلاديمير لينين، حيث التقى مع ستالين وناقش مصير إنشاء دولة جديدة هو الاتحاد السوفييتي.

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وأصيب لينين هنا بـ 4 سكتات دماغية، توفي في العزبة بعد حدوث الرابعة منها لينقل جثمانه إلى ضريح خاص أمام جدران الكرملين فيما بعد. وفي هذه العزبة يوجد عدد من التحف الطريفة، منها سيارة لينين من طراز "رولز-رويس" المجهز بالجنازير، وهو الوحيد في العالم.