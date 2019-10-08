فيلم جديد للمخرج كونتشالوفسكي يعرض في مهرجان روما السينمائي

يعرض فيلم "الخطيئة" الروسي الإيطالي للمخرج الروسي المعروف، أندريه كونتشالوفسكي، يوم27 أكتوبر الجاري في مهرجان روما السينمائي الدولي.

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أما الجمهور الروسي فيشاهده في 14 نوفمبر المقبل. أعلن ذلك ناطق باسم شركة WDSSPR التي تولت عرض الفيلم في العالم وروسيا.

ويروي الفيلم قصة المسيرة الإبداعية للفنان والنحات الإيطالي المشهور، مايكل أنجلو بوناروتي، الذي تنافست من أجل ولائه كبرى العائلات الإيطالية. وقام الممثل الإيطالي المعروف، ألبرتو تيستون، بأداء دور مايكل أنجلو.

وقال، أندريه كونتشالوفسكي، في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية إن "فيلمي ليس تأملا عن فن مايكل أنجلو، بل انحصرت مهمتي في إظهار رجل من عصر النهضة كان فنانا لامعا وإنسانا عاديا في الوقت نفسه مع عيوبه وضعفه ومخاوفه. وإني لم أهتم بموهبة مايكل أنجلو بل بشخصيته وعلاقته مع عصره المليء بالإلهام والجمال والقسوة في الوقت نفسه.

يذكر أن مهرجان روما السينمائي الدولي تم تأسيسه عام 2006 كعيد للسينما يقام في العاصمة الإيطالية إلى جانب فعاليات ثقافية أخرى مثل معارض الموضة والحفلات الموسيقية والأمسيات الأدبية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أهدى بابا روما فرانسيس نسخة من فيلم "الخطيئة" خلال زيارته للفاتيكان في يوليو الماضي.

المصدر: نوفوستي