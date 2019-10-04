وزارة الثقافة المصرية تنفي نقل السيرك القومي ومسرح البالون

نفت وزارة الثقافة المصرية ما نشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حول نقل السيرك القومي المصري، ومسرح البالون بحي العجوزة إلى منطقة مجاورة "أرض مطار أمبابة".

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وأكدت الوزارة عبر متحدثها الرسمي، محمد منير، على موقع "فيسبوك"، ومن خلال وكالات الإعلام المصرية، أن كل ما تم تداوله في هذا الشأن غير صحيح، وناشدت الوزارة جميع أبناء الشعب المصري تحرّي الدقة في تداول المعلومات.

كما تضمّن البيان الإشارة إلى أن السيرك القومي المصري ومسرح البالون يمثلان جزءا هاما من تاريخ الإبداع في مصر، وشهدا أعمالا فنية أثرت الفكر والوجدان، ويحملان صفة المعالم والرموز القومية.

المصدر: الوطن