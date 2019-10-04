عمال بناء يكتشفون معبدا مفقودا على ضفاف نهر النيل منذ 2200 عام (صور)

عثر عمال بناء على ما يُعتقد أنه المعبد المفقود الذي ظل مخفيا لأكثر من 2200 عام، والذي بناه الفرعون بطليموس الرابع.

واكتشفت أنقاض المعبد القديم في مدينة تاما شمال سوهاج في مصر، على الضفة الغربية لنهر النيل.

وكشف الفريق المشرف على أعمال الحفر، حتى الآن، عن جدار متجه من الشرق للغرب، وجدار متجه من الشمال إلى الجنوب بالإضافة إلى الركن الجنوبي الغربي للمعبد، والذي كان مزينا بنقوش للإله المصري "حابي".

وتصور الزخارف الإله "حابي" وهو يحمل قرابين بينما تحيط بها الطيور وحيوانات أخرى، كما تضم بقايا نصوص تذكر اسم بطليموس، الفرعون الرابع في سلالة البطالمة في مصر.

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واكتشف المعبد في 30 سبتمبر الماضي، بينما كان المعماريون يقومون بالتنقيب في المدينة، حسبما أفاد موقع "لايف ساينس".

وتوقف العمال على الفور عن الحفر، ليحل محلهم علماء الآثار لإجراء تحقيق شامل حول الموقع الأثري المكشف، حيث عثر العلماء بعد أيام قليلة على مناطق مختلفة من المعبد ونقوش عديدة.

ودفع النص المكتوب على أحد الجدران، والذي يذكر اسم بطليموس الرابع، العلماء إلى الاعتقاد بأنه المعبد المفقود منذ زمن بعيد، لهذا الفرعون.

وينتمي البطالمة إلى اليونانيين المقدونيين، الذين حكموا مصر من 305 قبل الميلاد إلى 30 قبل الميلاد.

وبدأ عهد بطليموس الرابع بعد مقتل والدته عام 221 قبل الميلاد، وظل على كرسي العرش حتى عام 204 قبل الميلاد.

المصدر: ديلي ميل