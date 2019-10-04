متشردة مترو أنفاق لوس أنجلوس أمام "صفقة العمر"

عرضت على المتشردة التي حققت انتشارا واسعا عبر الإنترنت بعد تصويرها وهي تغني الأوبرا في مترو أنفاق لوس أنجلوس، فرصة "صفقة العمر"، وفقا لتقارير جديدة.

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وظهرت إميلي زاموركا، المتشردة التي انتقلت من روسيا إلى الولايات المتحدة منذ نحو 30 عاما، في الفيديو الذي شهد انتشارا واسعا خلال الأسبوع الماضي، وهي تغني آريا "أوه يا أبي العزيز" O mio babbino caro، من أوبرا "جياني سكيكي" Gianni Schicchi التي كتبها جياكومو بوتشيني على نص جيوفاتشينو فوتزانو عام 1918.

وحقق المقطع، الذي قامت إدارة شرطة لوس أنجلوس بنشره على "تويتر"، منذ ذلك الحين أكثر من مليون مشاهدة، ما أدى إلى دعوات بأن يساعدها أي شخص كي تصبح مغنية أوبرا محترفة.

ولفتت زاموركا البالغة من العمر 52 عاما، انتباه المنتج الموسيقي جويل دياموند، الذي تم ترشيحه لجائزة غرامي، وتتحدث التقارير عن تقديمه عقدا لها لتسجيل سلسلة من الأغاني.

ويقول موقع TMZ الشهير، إن الصفقة تنطوي على تسجيل أول ألبوم من إنتاج شركة "سيلفر بلو ريكوردز"، فيما لم يؤكد قبول زاموركا لهذا العرض، حتى الآن.

وجمعت حملة على موقع GoFundMe أكثر من 59 ألف دولار لصالح مركز Downtown Women’s Centre في لوس أنجلوس، لمساعدة زاموركا على الحصول على مأوى، شريطة أن "ترغب في مساعدتها".

المصدر: إندبندنت