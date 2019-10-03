وفاة أحد أشهر النقاد في مصر

توفي الناقد والمترجم المصري المعروف، إبراهيم فتحي، صباح اليوم الخميس، عن عمر يناهز 89 عاما، وذلك فور عودته إلى لندن هو وزوجته بعد زيارة قصيرة للقاهرة.

ويعد إبراهيم فتحي واحدا من أهم نقاد جيل الستينيات، حيث أشاد به الأديب الكبير نجيب محفوظ بكتاباته في نقد أعماله.

وكتب فتحي مئات المقالات والأبحاث في العديد من الدوريات، وأثرت كثيرا في مدرسة النقد العربي.

المصدر: الأهرام