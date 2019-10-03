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وفاة أحد أشهر النقاد في مصر

الثقافة والفن

وفاة أحد أشهر النقاد في مصر
Reuters
علم مصر
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توفي الناقد والمترجم المصري المعروف، إبراهيم فتحي، صباح اليوم الخميس، عن عمر يناهز 89 عاما، وذلك فور عودته إلى لندن هو وزوجته بعد زيارة قصيرة للقاهرة.

وفاة أحد أشهر النقاد في مصرالناقد المصري

ويعد إبراهيم فتحي واحدا من أهم نقاد جيل الستينيات، حيث أشاد به الأديب الكبير نجيب محفوظ بكتاباته في نقد أعماله.

وكتب فتحي مئات المقالات والأبحاث في العديد من الدوريات، وأثرت كثيرا في مدرسة النقد العربي.

المصدر: الأهرام

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