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ليدي غاغا تفاجئ جمهورها بخبر غريب!

الثقافة والفن

ليدي غاغا تفاجئ جمهورها بخبر غريب!
youtube/Lady Gaga
المطربة الأمريكية الشهيرة، ليدي غاغا
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فاجأت المطربة والممثلة الأمريكية، ليدي غاغا، جمهورها عندما نشرت في "تويتر" تغريدة حول اسم ألبومها الغنائي الجديد.

وقالت الفنانة في التغريدة إن ألبومها القادم سيحمل اسم "أديل" ، ما رآه متابعيها إشارة واضحة إلى ربط اسم الألبوم باسم المطربة العالمية ADELE.

وأشارت ليدي غاغا إلى أن هدفها من وراء هذه التسمية هو ليس الشهرة، بل إعطاء زخم وتأثير للألبوم الجديد.

وتباينت ردود أفعال الناس حول هذا الإعلان، فمنهم من تعامل معه بأسلوب ساخر، ومنهم من قال إن ليدي غاغا ربما ستسمي الألبوم على اسم شخصية أخرى غير ADELE المشهورة حاليا.

المصدر: نوفوستي

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