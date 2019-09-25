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على خطى رانيا يوسف.. فنانة مصرية مشهورة تثير الجدل بفستان مثير على السجادة الحمراء (صور)

الثقافة والفن

على خطى رانيا يوسف.. فنانة مصرية مشهورة تثير الجدل بفستان مثير على السجادة الحمراء (صور)
غادة عادل
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أثارت الفنانة المصرية غادة عادل، جدلا كبير خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، على خطى الفنانة المصرية رانيا يوسف.

على خطى رانيا يوسف.. فنانة مصرية مشهورة تثير الجدل بفستان مثير على السجادة الحمراء (صور)فستان غادة عادل
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مصر.. رانيا يوسف تثير الجدل بفستان جريء على السجادة الحمراء (صورة)

وارتدت الفنانة غادة عادل فستانا مثيرا بفتحة صدر جريئة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أنها اعتمدت لوك "الكب الساقط" خلال حضورها حفل افتتاح المهرجان.

على خطى رانيا يوسف.. فنانة مصرية مشهورة تثير الجدل بفستان مثير على السجادة الحمراء (صور)

وتتواصل فعاليات النسخة الثالثة من المهرجان الذي يقام بمنتجع الجونة على شواطئ البحر الأحمر في الفترة من 19 وحتى 27 سبتمبر الجاري بمشاركة وفود من 40 دولة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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