على خطى رانيا يوسف.. فنانة مصرية مشهورة تثير الجدل بفستان مثير على السجادة الحمراء (صور)
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أثارت الفنانة المصرية غادة عادل، جدلا كبير خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، على خطى الفنانة المصرية رانيا يوسف.
وارتدت الفنانة غادة عادل فستانا مثيرا بفتحة صدر جريئة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أنها اعتمدت لوك "الكب الساقط" خلال حضورها حفل افتتاح المهرجان.
وتتواصل فعاليات النسخة الثالثة من المهرجان الذي يقام بمنتجع الجونة على شواطئ البحر الأحمر في الفترة من 19 وحتى 27 سبتمبر الجاري بمشاركة وفود من 40 دولة.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
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