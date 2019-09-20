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مصر.. رانيا يوسف تثير الجدل بفستان جريء على السجادة الحمراء (صورة)

الثقافة والفن

مصر.. رانيا يوسف تثير الجدل بفستان جريء على السجادة الحمراء (صورة)
رانيا يوسف
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أثارت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، جدلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورا بالفستان الذي ارتدته خلال مهرجان الجونة السينمائي في مصر.

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وهذه ليست المرة الأولى التي تختار فيها رانيا يوسف فستانا جريئا لتطل به في المهرجانات، فقد سبق وأشعلت حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي 2018 بفستانها الأسود الجريء، الذي بسببه تم رفع دعوى قضائية ضدها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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