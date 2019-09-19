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تمثال برونزي جديد للشاعر نظامي في دربنت

الثقافة والفن

تمثال برونزي جديد للشاعر نظامي في دربنت
Sputnik Valery Shustov
الشاعر نظامي
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قررت سلطات مدينة دربنت الداغستانية الروسية نصب التمثال البرونزي للشاعر الأذربيجاني نظامي الكنجوي في المتنزه الذي يحمل اسمه بوسط المدينة.

وسيشغل التمثال البرونزي مكان التمثال القديم المصنوع من الجبس.

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وقال مدير إدارة الفن المعماري في دربنت عيسى محمد في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية إن التمثال سيكون جاهزا بحلول عام 2020 لينصب بعد انتهاء ترميم المتنزه بمكان التمثال القديم وأضاف أن نحاتا داغستانيا شابا من محج قلعة فاز بمناقصة نحت التمثال الذي يجسد الشاعر جالسا وفي يده الريشة والقرطاس.

يذكر أن نظامي الكنجوي (1141 - 1209) هو الشاعر والمفكر الأذربيجاني والفارسي الكلاسيكي.

من أشهر مؤلفاته "ينج غنج" والتي تعني الكنوز الخمسة والتي تتألف من خمس منظومات قصصية.

المصدر: تاس

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