مستشرق روسي يحوز جائزة أدبية صينية

نال المستشرق الروسي والبروفيسور في جامعة الصداقة مع الشعوب، يوري تافروفسكي، جائزة صينية تقديرا لدوره في مجال الأدب .

وذلك بمناسبة ذكرى مرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وروسيا.

ومنح المستشرق تلك الجائزة لقاء تأليفه سلسلة من الكتب عن الصين، بما في ذلك "الصين العجيبة"، "الصين وروسيا والجيران"، " شي جين بينغ، العصر الجديد" وغيرها.

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وقد أقيمت مراسم منح الجائزة على خلفية معرض بكين الدولي للكتاب الذي افتتح الثلاثاء 20 أغسطس.

وقال المستشرق:" لي الشرف الكبير أن أنال هذه الجائزة بمناسبة حلول الذكرى الـ70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا، مع العلم أنني احتفل العام الجاري بعيد ميلادي الـ70".

يذكر أن الجائزة الأدبية الصينية التي تم تأسيسها عام 2005 تمنح للمترجمين والكتاب الأجانب الذين قاموا بدور كبير في ترويج الأدب الصيني وتطوير العلاقات الثقافية بين الصين وبلدان أخرى.

المصدر: تاس