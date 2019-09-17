أمير الغناء العربي يصدح بـ "مصر أجمل شيء"

انتهى أمير الغناء العربي، الفنان المصري، هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، يوم أمس الاثنين، من تسجيل أغنية "مصر أجمل شيء".

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والأغنية من كلمات محمد صلاح، وألحان خالد جنيدي، وتوزيع بشوي سمير.

وتقول كلمات الأغنية:

يسألوني مصر بالنسبة لك إيه

مصر أجمل شيء حصل لي بخاف عليه

أجمل حكايات زمان ضحكة بنت الجيران

صحياني الصبح بدري ولا مرة أروّح بدري

فرحة أمي بنجاحي.. شارعي اللي كبرت فيه.

المصدر: الأهرام