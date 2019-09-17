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أمير الغناء العربي يصدح بـ "مصر أجمل شيء"

الثقافة والفن

أمير الغناء العربي يصدح بـ
Husseiny Osama
الفنان هاني شاكر
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انتهى أمير الغناء العربي، الفنان المصري، هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، يوم أمس الاثنين، من تسجيل أغنية "مصر أجمل شيء".

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والأغنية من كلمات محمد صلاح، وألحان خالد جنيدي، وتوزيع بشوي سمير.

وتقول كلمات الأغنية:

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مصر أجمل شيء حصل لي بخاف عليه
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المصدر: الأهرام

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