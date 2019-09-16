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رحيل الناقد المسرحي المصري أحمد سخسوخ

الثقافة والفن

رحيل الناقد المسرحي المصري أحمد سخسوخ
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الناقد المسرحي الراحل/ أحمد سخسوخ (1947-2019)
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رحل عن عالمنا صباح اليوم الناقد المسرحي المصري البارز، أحمد سخسوخ، عن عمر يناهز 72 عاما، بعد أن ترك إرثا ثمينا في فن المسرح والدراما.

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وولد سخسوخ عام 1947، وتخرج من قسم الدراما والنقد المسرحي في المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون المصرية، وكان يعمل أستاذا بقسم الدراما بالمعهد. استكمل دراسته بمعهد العلوم المسرحية في جامعة فيينا بالنمسا، وشغل العديد من المناصب من بينها رئيس قسم الدراما، ووكيلا، ثم عميدا للمعهد العالي للفنون المسرحية.

له العديد من المؤلفات والدراسات الأكاديمية والنقدية المتخصصة في المسرح، نذكر منها: "المسرح المصري في مفترق الطرق"، "أغنيات الرحيل الونوسية"، "صناع المسرح المصري"، "نجيب الريحاني من عصر الازدهار إلى انسداد شرايين الكوميديا".

ونعت وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبد الدايم، المسرحي الرائد بقولها: "فقد المسرح المصري والعربي صباح اليوم أحد فرسانه، الذي ترك إرثا ثمينا في المسرح والدراما لكنه سيبقى خالدا في تاريخ هذا المجال".

المصدر: فيسبوك

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