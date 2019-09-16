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جاكي تشان يعترف بحبه لروسيا والروس

الثقافة والفن

جاكي تشان يعترف بحبه لروسيا والروس
Sputnik Vladimir Ostapkovith
جاكي تشان
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اعترف الممثل الصيني المشهور، جاكي تشان، بحبه روسيا وكل الناطقين باللغة الروسية.

جاء ذلك على لسانه في حديث أدلى به للتلفزيون الصيني حيث تمنى أن تدوم الصداقة بين روسيا والصين إلى الأبد.

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وقال في الحديث الصحفي:" أرحب بكل المعجبين والأصدقاء في روسيا والبلدان الناطقة بالروسية. وكان علي أن أزور روسيا لألتقي بهم. لكن هناك أسبابا منعتني من زيارتها" وأضاف قائلا باللغة الروسية" أنا أعتذر".

وأشار جاكي تشان إلى أن المعجبين على شبكات التواصل في روسيا يبادلونه ذات الحب، وقد شكرهم على تأييدهم قائلا إن روسيا والصين تحتفلان العام الجاري بذكرى مرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتابع " أهنئكم جميعا ولتدم الصداقة بين الصين وروسيا إلى الأبد".

يذكر أن جاكي تشان لم يستطع زيارة روسيا ليحضر العرض الأول للفيلم الروسي الصيني" سر ختم التنين" بمشاركته مع فنانين من روسيا والصين وأوروبا والولايات المتحدة.

ويروي سيناريو الفيلم قصة زيارة الرحالة البريطاني، جوناتان غرين، للصين بطلب من القيصر الروسي بطرس الأكبر الذي أمر برسم  خريطة الشرق الأقصى.

جدير بالذكر أن جاكي تشان الحائز جائزة الأوسكار عام 2016 هو نجم السينما الصينية والعالمية وشارك في تصوير 100 فيلم سينمائي. وسبق له أن زار روسيا في عامي 2012 و2016.

المصدر: تاس

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