تقدمت الجامعات الروسية في التصنيف العالمي الذي نشرته مؤخرا صحيفة Times Higher Education البريطانية.

شمل تصنيف العام الجاري 1396 جامعة تمثل 92 بلدا أكثر من تصنيف العام الماضي الذي شمل 1258 جامعة.

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أما الجانب الروسي فتمثله العام الجاري 39 جامعة. بينما مثلته العام الماضي 35 جامعة.

فيما يتعلق بجامعة موسكو الحكومية فإنها تقدمت في التصنيف من المكانة الـ199 إلى المكانة الـ189

أما معهد موسكو الفيزيائي التقني فانتقل من مجموعة المراتب الـ251 – 300 إلى مجموعة المراتب الـ200 – 250. وانتقلت مدرسة الاقتصاد العليا من مجموعة المراتب الـ300 – 350 إلى مجموعة المراتب الـ250 – 300.

ويعزو الخبراء تقدم الجامعات الروسية في التصنيف العالمي إلى سياستها في مجال التعليم وكذلك البحوث العلمية والتعاون مع قطاع الأعمال.

وعلى سبيل المثال فإن جامعة موسكو شغلت المرتبة الـ23 في التصنيف من حيث مؤشرات النشاط التعليمي والمرتبة الـ54 من حيث الإيرادات المالية.

وحسب رئيس جامعة موسكو الحكومية، فيكتور سادوفنيتشي، فإن جامعته تتميز بخيرة الأساتذة وأكثرهم كفاءة وريادة في العلم العالمي وابتكار تقنيات IT.

المصدر: تاس