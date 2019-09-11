جنيفر لوبيز تنجو من السقوط عن شرفة مرتفعة في تورنتو (فيديو)

عاشت المغنية الأمريكية جنيفر لوبيز، لحظة مرعبة خلال حضورها العرض الأول لفيلمها السينمائي "Hustlers"، ضمن فعاليات مهرجان تورونتو السينمائي في كندا.

ونجت جنيفير لوبيز من سقوط محقق أثناء إلقائها التحية على الجمهور من على شرفة صالة السينما.

ونشر موقع "TMZ"، يوم 8 سبتمبر، مقطعا مصورا وثق اللحظة التي ألقت فيها التحية على الجمهور من على شرفة صالة السينما، حيث فقدت توازنها وكادت أن تسقط من علو شاهق، لكنها تمكنت من الوقوف وتابعت التلويح للجمهور الحاضر.

إلى ذلك، خطفت النجمة العالمية الأنظار، بمظهرها الجديد خلال فعاليات مهرجان تورونتو السينمائي، والذي نال استحسان الجميع.

وغيرت لوبيز البالغة من العمر 50 عاما، تسريحة شعرها معتمدة درجة أقوى وأفتح من اللون الأشقر. كما أبهرت الفنانة الجمهور باختيار فستان فاخر.

المصدر: RT + وسائل التواصل الاجتماعي