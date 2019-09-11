جنيفر لوبيز تنجو من السقوط عن شرفة مرتفعة في تورنتو (فيديو)
عاشت المغنية الأمريكية جنيفر لوبيز، لحظة مرعبة خلال حضورها العرض الأول لفيلمها السينمائي "Hustlers"، ضمن فعاليات مهرجان تورونتو السينمائي في كندا.
ونجت جنيفير لوبيز من سقوط محقق أثناء إلقائها التحية على الجمهور من على شرفة صالة السينما.
ونشر موقع "TMZ"، يوم 8 سبتمبر، مقطعا مصورا وثق اللحظة التي ألقت فيها التحية على الجمهور من على شرفة صالة السينما، حيث فقدت توازنها وكادت أن تسقط من علو شاهق، لكنها تمكنت من الوقوف وتابعت التلويح للجمهور الحاضر.
إلى ذلك، خطفت النجمة العالمية الأنظار، بمظهرها الجديد خلال فعاليات مهرجان تورونتو السينمائي، والذي نال استحسان الجميع.
وغيرت لوبيز البالغة من العمر 50 عاما، تسريحة شعرها معتمدة درجة أقوى وأفتح من اللون الأشقر. كما أبهرت الفنانة الجمهور باختيار فستان فاخر.
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Wish I could have brought all 100 million of you to the @hustlersmovie premiere. I am so lucky for each and every one of you. ❤️❤️❤️ Loved hanging with our giveaway winner, @julissacontreras_19 and her friend Lola!✨ Stay in touch with me at +1 (305) 690-0379 and look for more special moments like this!!!
المصدر: RT + وسائل التواصل الاجتماعي