وفاة بطلة فيلم "معركة الجزائر"

توفيت الممثلة الجزائرية، فوزية مناصري، أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 79 عاما، وقد اشتهرت بتقمصها شخصية المقاومة الجزائرية، حسيبة بن بوعلي، في فيلم "معركة الجزائر".

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وتلقت الفقيدة إشادة كبيرة بعد أدائها لشخصية بن بوعلي التي قتلت على أيدي الاستعمار الفرنسي ولم يتجاوز عمرها 19 ربيعا، كما نال فيلم "معركة الجزائر" جائزة "الأسد الذهبي" في مهرجان البندقية السينمائي.

وظهرت مناصري في الفيلم الوثائقي التلفزيوني "تاريخ فيلم معركة الجزائر" (2018) لمخرجه سليم أقار، وهو عبارة عن حوارات مع ممثلي فيلم "معركة الجزائر" بمناسبة مرور 50 عاما على صدوره.

ورغم نجاحها الكبير في أول مغامرة سينمائية حين لم يكن عمرها يتجاوز 25 عاما، إلا أن مناصري رفضت الدخول في مغامرات جديدة مع مخرجين من أبرزهم الإيطالي، جيلو بونتيكورفو، الذي رشح الراحلة لعدة أدوار، وآثرت البقاء في الظل.

واقتصر ظهور مناصري في الفترة الأخيرة، على الإدلاء بشهادات تاريخية عما شهدته الجزائر قبل 6 عقود.

وحسيبة بن بوعلي، مناضلة جزائرية انضمت إلى صفوف ثورة التحرير وهي في سن 17 عاما، وكان لها دور كبير في فوج الفدائيين المكلفين بصنع القنابل ونقلها، واستشهدت 1957 حين نسف الاستعمار الفرنسي المنزل الذي كان يأويها رفقة آخرين.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية