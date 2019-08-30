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لأول مرة منذ اكتشافه.. مصر تعرض تابوت آخر ملكة فرعونية من الأسرة الـ19

الثقافة والفن

لأول مرة منذ اكتشافه.. مصر تعرض تابوت آخر ملكة فرعونية من الأسرة الـ19
Globallookpress
تابوت فرعوني
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تعرض وزارة الآثار المصرية لأول مرة تابوت الملكة تاوسرت،آخر ملكات الأسرة 19 بعد مرور أكثر من عقدين علي اكتشافه بمتحف الاقصر.

لأول مرة منذ اكتشافه.. مصر تعرض تابوت آخر ملكة فرعونية من الأسرة الـ19
RT
صورة الملكة
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وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفي وزيري، أن عملية النقل تمت مساء أمس الخميس بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية ووسط إجراءات أمنية من قبل شرطة السياحة والآثار.

وأشار مدير عام آثار القرنة فتحي ياسين، إلى أن التابوت مصنوع من الجرانيت الوردي ومزين بمجموعة من الرسومات التي تصور الأربعة  آلهة الحامية وأبناء حورس الأربعة، بالإضافة إلى نقوش الدعوات والصلوات للمتوفي.

المصدر: RT

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