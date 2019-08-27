نائبة في البرلمان المصري عن محمد رمضان: "لازم يبطل يغني"

طالبت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، عبلة الهواري، لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان باتخاذ إجراءات للحد مما يفعله الفنان، محمد رمضان، عقب الجدل الواسع الذي أثاره مؤخرا.

إقرأ المزيد

وأشارت النائب إلى أن الفنان يجب أن يكون نموذجا وقدوة في أي عمل يقدمه سواء تمثيليا أو غنائيا، وأن يكون لعمله قيمة على مستوى الشكل والمضمون، معلقة في تصريحات لموقع "صدى البلد" على الجدل الواسع الذي طرحه الحفل الأخير لمحمد رمضان في الساحل الشمالي، حينما ارتدى أزياء عارية، وتضمنت كلمات أغانيه ألفاظا "تنافي قيم ومبادئ المجتمع المصري" على حد تعبير الهواري. وأضافت كذلك أن على محمد رمضان أن "يبطل يغني ويخليه في التمثيل".

كما طالبت النائب لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان المصري باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لما يفعله الفنان، محمد رمضان، وطالبت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتدخل في هذا الشأن، وتساءلت: "مش عارفة ليه نقابة الموسيقيين لم توقف محمد رمضان عن الغناء كما أوقفت العديد خلال الفترة الماضية".

وكان الحفل الأخير في الساحل الشمالي لمحمد رمضان قد أثار جدلا واسعا بين أوساط جمهوره ومتابعيه.

المصدر: صدى البلد