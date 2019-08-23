الأرميتاج الروسي يعرض خدماته لترميم متحف تدمر السوري

الخبراء الروس جاهزون للمشاركة في ترميم متحف تدمر. أعلن ذلك الخميس 22 أغسطس مدير متحف أرميتاج في بطرسبورغ، ميخائيل بيوتروفسكي، في حديث أدلى به للصحفيين.

وقال إن الحديث لا يدور حول ترميم آثار تدمر، إذ أن تلك المسألة سيحلها المجتمع الدولي بعد انتهاء الحرب تماما في سوريا. جاء ذلك على لسانه في أعقاب المحادثات التي أجراها يوم 20 أغسطس مع المدير العام للمديرية العامة للآثار والمتاحف في سوريا محمود حمود.

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وقال إن المقصود بالأمر هو التصوير الجيوديسي ثلاثي الأبعاد وإعداد المخططات التي ستشكل أساسا لعمل المرممين السوريين في متحف الأرميتاج.

وأشار، ميخائيل بيوتروفسكي، إلى أن اتفاقية التعاون مع الجانب السوري في هذا المجال يخطط لتوقيعها في نوفمبر القادم.

وحسب تقييم بيوتروفسكي فإن ترميم متحف تدمر قد يستغرق مدة عام أو عامين. وقال إن موظفي المتحف استطاعوا الحفاظ على المقتنيات الكثيرة. لكن غالبيتها بحاجة إلى ترميم. وأضاف أن مجسمات رقمية للآثار أعدها الخبراء الروس ستحل محل الآثار المدمرة.

وأوضح أن المتحف سيكون تقليديا ومعاصرا في الوقت ذاته وذلك بعد ترميم مبناه وتجديد معروضاته. وسيشارك متحف الأرميتاج في عملية تكوين متحف تدمر واستعادة تألقه لتبدأ هناك الحياة الثقافية والسياحية.

المصدر: تاس