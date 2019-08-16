موسكو تحتضن معرض "أجمل البلدان" للصور الفوتوغرافية

أعلنت الجمعية الجغرافية الروسية يوم 15 أغسطس عن افتتاح معرض "أجمل البلدان" للصور الفوتوغرافية في متحف التاريخ الروسي المعاصر حيث تستمر أعمال المعرض لغاية 8 سبتمبر المقبل.

وقالت مدير عام المتحف، إيرينا فيليكانوفا، إن المعرض يعكس تنوع وغنى وأصالة بلدان روسيا العجيبة والفريدة من نوعها بعيون مواطنيها.

Sputnik Aleksey Kudenko

وأضافت أن الصور الفوتوغرافية تتماشى مع معروضات المتحف الثابتة التي لها علاقة بحياة البلاد المعاصرة، مشيرة إلى خارطة تفاعلية معروضة في إحدى قاعات المتحف حيث يمكن أن يطلع كل من يرتاد المكان على معالم وآثار روسيا التي تحميها منظمة "يونيسكو" الأممية والشعوب والقوميات التي تقطن البلاد وما إلى ذلك.

يذكر أن مسابقة "أجمل البلدان" للصور الفوتوغرافية هي مشروع دعائي تطرحه كل عام الجمعية الجغرافية الروسية التي يترأسها وزير الدفاع سيرغي شويغو. والغاية منه الحفاظ على الطبيعة البرية. أما الصور الفوتوغرافية الـ76 التي تأهلت للدور النهائي في المسابقة فتعرضها الجمعية الجغرافية كل عام في متحف التأريخ الروسي المعاصر.

وقد شارك في مسابقة الصور الفوتوغرافية نحو 6.5 ألف مصور قدموا نحو 42 ألف صورة فوتوغرافية. وتنقسم المسابقة إلى فئات من بينها "من الغسق حتى الفجر"، "الحيوانات البرية"، "الطيور"، "الكون"، "العالم تحت الماء"، " الحيوانات المضحكة"، "فن الطبيعة البرية" ، "روسيا من ارتفاع تحليق الطيور"، " روسيا متعددة الوجوه" ، "الفن المعماري"، "ما تم تصويره على الهاتف الذكي" ، روسيا بعيون الأطفال" وغيرها.

المصدر: تاس