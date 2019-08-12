شاهد.. إطلالة جريئة "تفيض أنوثة" لرانيا يوسف

نشرت الممثلة المصرية، رانيا يوسف، اليوم الاثنين، صورا جديدة على صفحتها الرسمية على تطبيق "إنستغرام".

وظهرت رانيا يوسف بإطلال جريئة في أحدث جلسة تصوير لها، حيث ارتدت فستانا بنفسجي اللون واتخذت وضعيات تصوير جعلتها تفيض أنوثة.

وباتت الممثلة المصرية محط اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أزمتها الأخيرة مع الفستان الأسود الذي ارتدته خلال إحدى المناسبات الفنية في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن نيابة 6 أكتوبر الجزئية في مصر، كانت قد أصدرت قرارا بشأن رانيا يوسف، في قضيتها المعروفة إعلاميا بـ "أزمة بطانة الفستان"، وقررت حفظ التحقيقات في البلاغات المقدمة ضدها.

وكانت البلاغات قد اتهمت يوسف بارتكاب "فعل فاضح والتحريض على الفسق والفجور وإغراء القُصر ونشر الرذيلة، التي تخالف الأعراف والتقاليد السائدة في المجتمع المصري"، لظهورها بفستان شفاف.

المصدر: RT