وفاة أشهر ممثل بديل في السينما المصرية

توفى الفنان المصري عبد الرازق فوزي عن عمر ناهز 82 سنة، بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها العناية المركزة لم يخرج منها حتى فارق الحياة.

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وظهر فوزي في مشاهد عديدة في بعض الأفلام، منها "الجاسوسة حكمت فهمي"، و"أمير الظلام"، و"ضد الحكومة"، وفيلم "الأبطال"، و"أرزاق يا دنيا"، و"بنات إبليس"، و"رصيف نمرة خمسة"، بالإضافة إلى عمله ممثلا بديلا في فيلم "صراع الأيام" من خلال مشهد انقلاب السيارة.

وكان فوزي صرح بأن أصعب المشاهد التي أداها كانت القفز من فوق سور القلعة بارتفاع 28 مترا في فيلم "الخرطوم"، كما أن الراحل كان بطلا في كمال الأجسام والمصارعة الرومانية في الخمسينات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية