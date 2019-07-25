أعلنت نيفين خليفة نجلة الفنانة المصرية فوزية عبد العليم الشهيرة بـ"أم كلثوم"، وفاة والدتها لتسجل ثاني حالة وفاة في الوسط الفني بمصر، بعد وفاة الفنان فاروق الفيشاوي.

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ونعت الدكتورة نيفين خليفة، وفاة والدتها الفنانة فوزية عبد العليم، التي رحلت يوم الأحد الماضي، بعد صراع مع المرض استمر لسنوات، وتم دفنها في مقابر الأسرة بمحافظة المنوفية.

وكتبت ابنتها عبر حسابها على فيس بوك، "ماتت اللي اسعدت الملايين بفنها، ماتت اللي افنت عمرها لأولادها، ماتت الإنسانة الطيبة الجميلة الحساسة اللي كلها حب ودفيء، مع السلامة يا أمي".

وظهرت فوزية عبد العليم في بداية الألفية الجديدة، واشتركت في العديد من المسلسلات من بينها: مسلسل وكالة عطية، ومسلسل يوميات ونيس وأحفاده.

كما شاركت في العديد من الأفلام من بينها: حرامية في كي جي 2، وجاءنا البيان التالي، ووأفريكانو، والساحر، والرجل الأبيض المتوسط، وبحب السيما، ولها العديد من الجمل الشهيرة "ربنا ربنا ينجح باور فاميلي ويخليه لأمه".

المصدر: القاهرة 24 + الوطن