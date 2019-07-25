"معجزة حقيقية" تعيد مذيعة مصرية للأضواء!!!

زفت الإعلامية والمذيعة المصرية ريهام سعيد نبأ سارا لجمهورها بعد انقطاعها واختفائها عن شاشة التلفزيون لفترة من الوقت بسبب مرضها الغامض.

وكشفت المذيعة المصرية عبر موقع "إنستغرام" عن تطور جديد في حالتها الصحية سمح لها بالعودة إلى حياتها الطبيعية بعد حصول "معجزة".

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وقالت ريهام سعيد في صفحتها الرسمية على "إنستغرام": "الدكتور سمح لي بالعودة إلى حياتي الطبيعية.. وبيقول لي ده حصل معجزة.. المعجزة دي حصلت بدعائكم بجد شكرا".

وأشارت في منشورها إلى أن الدكتور سمح لها بالحركة، لأنها بدأت تشعر بظهور أعراض اكتئاب شديدة لديها، وأنها موجودة تحت المراقبة الصحية 3 أشهر.

يذكر أن ريهام سعيد أثارت لغطا في الفترة الأخيرة بسبب نشرها لتصريحات مسجلة عن إصابتها بمرض غامض في أنفها وإجرائها عملية "إزالته" ومن ثم ترميمه على يد جراح مختص.

وأكدت الإعلامية المصرية عودتها لبرنامجها التلفزيوني "صبايا الخير" ابتداء من الأسبوع القادم.

المصدر: إنستغرام