سلطات الشيشان تحظر "الإبداع الحر"!

أكدت سلطات جمهورية الشيشان الروسية، أن السبب المباشر للحظر المفروض على "الإبداع الحر" للفنانين الهواة هو الرغبة في الحفاظ على الثقافة الشيشانية التقليدية.

وانتقد وزير الثقافة الشيشاني خوج باودي دعايف الفنانين الهواة، الذين ينشرون نتاجاتهم الفنية في مواقع التواصل الاجتماعي دون التنسيق مع السلطات المحلية المختصة.

وأوضح المكتب الصحفي لوزارة الثقافة، أن الوزير حظر "الإبداع الحر"، لأنه يقوض سلطة الثقافة التقليدية الشيشانية الأصيلة.

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وقالت الوزارة: "إن عروض هذه المجموعة من الناس، الذين يقدمون أنفسهم على أنهم ممثلو الثقافة الشيشانية، ويطلقون على أنفسهم لقب نجوم غناء الشيشان، تتناقض مع سياسة الوزارة وتخلق نظرة سلبية حول ثقافة الشعب الشيشاني، وهو أمر غير مقبول أبدا".

وأضاف المكتب الصحفي أنه تم إنشاء مجلس استشاري في الوزارة يراقب أنشطة جميع الفنانين في الشيشان. وهو يتألف من شخصيات ثقافية وفنية، موسيقيين وشعراء، في جمهورية الشيشان.

وهدف المجلس الاستشاري هو تنظيم أنشطة الملحنين والمؤلفين والمؤدين للأغاني. ما يطلع المجلس على "مضمون النصوص للأغاني والموسيقى. ويرفض النص إذا كان لا يلائم المتطلبات الأخلاقية القومية أو يعاد للمراجعة".

ووعدت الوزارة بمواصلة تعقب الفنانين في شبكات التواصل الاجتماعي لأن "‘أنشطة الفنانين الزائفين تسهم بفقدان العادات والتقاليد الأصيلة وتشوه صورة الشيشان".

المصدر: نوفوستي