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بعد رفض نيكي ميناج.. "بي تي إس" تقدم حفلا في السعودية

الثقافة والفن

بعد رفض نيكي ميناج..
Globallookpress ImagePressAgency/face to face
فرقة BTS الموسيقية
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تقدم فرقة "بي تي إس" BTS الموسيقية الكورية أولى حفلاتها في المملكة العربية السعودية على أرض استاد الملك فهد الدولي.

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وكشف مصدر مسؤول في شركة "بيغ هيت"، المشرفة على أعمال الفرقة أمس الأحد، عن أن "بي تي إس" سوف تقدم حفلتها في استاد الملك فهد الدولي خلال شهر أكتوبر القادم، لتصبح أول فرقة أجنبية تقيم عرضا في مكان مفتوح يستوعب أعدادا ضخمة من الجماهير في السعودية.

و"بي تي إس" هي فرقة من الشباب من كوريا الجنوبية تتكون من 7 أعضاء، تأسست في العاصمة سيئول عام 2013، ويشارك أعضاء الفرقة في الكتابة وإنتاج الكثير من أغانيهم. وقد قامت الفرقة بجولات فنية متعددة حول العالم، وقدمت الكثير من الألبومات، من بينها ألبوم "الأجنحة" الذي وضعهم ضمن قائمة تصنيف "بيلبورد 200" في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما حقق الألبوم حصيلة مبيعات بلغت مليون نسخة في كوريا الجنوبية فقط.

وبحلول عام 2017 دخلت الفرقة إلى سوق الموسيقى الدولية، وبدأت موجة كورية في المشهد الموسيقي الأمريكي، وحطمت العديد من سجلات المبيعات هناك، لتصبح أول مجموعة كورية تحصل على شهادة من رابطة صناعة التسجيلات الأمريكية.

المصدر: RT

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