تراجعت نجمة الهيب هوب والراب الأمريكية، نيكي ميناج، عن المشاركة في مهرجان الموسيقى "موسم جدة" في السعودية يوم 18 يوليو الجاري، وعزت قرارها إلى دعمها لحقوق المرأة والمثليين.

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وأوضحت المغنية موقفها بالقول في بيان لها: "بعد التفكير المتأني، قررت عدم المضي قدما في حفلتي المزمعة في مهرجان جدة الدولي. بعد أن عرفت أكثر حول القضية وبالرغم من أن كل ما أشيع هو مجرد تقديم عرض للجماهير في المملكة العربية السعودية، وتوصلت إلى أنه من المهم بالنسبة إلي أن أؤكد بوضوح على دعمي لمجتمع LGBTQ (المثليون والمثليات وثنائيو الجنس والمتحولون جنسيا) وحرية التعبير".

وكانت الجهات المنظمة للمهرجان توقعت أن تكون المغنية المثيرة للجدل في طليعة المشاركين في النسخة الأولى من المهرجان الذي سيبث على مستوى العالم.

المصدر: رويترز