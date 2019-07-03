ميناج تتصدر قائمة نجوم مهرجان الموسيقى في السعودية

أعلنت الجهات المنظمة لمهرجان الموسيقى في جدة "موسم جدة"، يوم الأربعاء 3 يوليو، أن نجمة الهيب هوب نيكي ميناج ستحيي حفلا في المدينة ضمن فعاليات النسخة الأولى من المهرجان.

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وكشفت الجهات المنظمة للمهرجان أن المغنية ستكون الحدث الرئيس في مهرجان جدة في 18 يوليو الجاري، حيث سيقام الحفل الذي سيخضع للقوانين السعودية، في ملعب الملك عبد الله الرياضي في محافظة البحر الأحمر، وسيكون مفتوحا للأشخاص ما فوق 16 عاما.

وقال منظمو المهرجان إن الحفل سيبث على مستوى العالم و وستقوم قناة MTV بتغطيته بشكل مباشر.

وأثار إعلان مشاركة ميناج بالنسخة الأولى من المهرجان، فور نشره، ردود أفعال مختلفة تراوحت بين الصدمة والفرح وخيبة الأمل، وذلك بسبب شهرة المغنية الأمريكية بأسلوبها الاستفزازي الغريب في الرقص وظهورها على المسرح بملابس فاضحة، فضلا عن كلمات أغانيها ذات الألفاظ النابية.

وعلى امتداد الأشهر القليلة الماضية، شهدت المملكة العربية السعودية عروضا فنية كثيرة أحياها عدد من النجوم العرب والعالميين، بينهم ماريا كاري وإنريكي إغليسياس وبلاك آيد بيز.

المصدر: ذي غارديان