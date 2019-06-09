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نانسي عجرم تكشف عن موعد أول حفل غنائي لها في السعودية

الثقافة والفن

نانسي عجرم تكشف عن موعد أول حفل غنائي لها في السعودية
نانسي عجرم
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كشفت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، عن مشاركتها في فعاليات "موسم جدة" الفني، في أول حفل غنائي لها في السعودية منذ التصريح بإحياء الحفلات الغنائية والموسيقية في المملكة.

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ونشرت الفنانة اللبنانية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء أمس، السبت، مؤكدة مشاركتها بحفل غنائي هو الأول لها بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات "موسم جدة"، الذي يقام بين شهري يونيو الجاري، ويوليو المقبل.

وأكدت عجرم في تغريدتها تلك المشاركة، وأرفقتها صورة بوستر لهذا الحفل المقام بالسعودية، تضمن موعد ومكان الحفل الغنائي، المقرر في 13 يونيو الجاري، على المسرح الروماني.

وعلاوة على ذلك، وضعت عجرم في تغريدتها رابط موقع إلكتروني إخباري يؤكد مشاركة النجم اللبناني، وائل جسار، في الحفل الغنائي الذي تحييه بالمملكة.

المصدر: تويتر

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