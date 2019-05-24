كيف تعرفت نانسي عجرم على زوجها طبيب الأسنان؟ (صور)

باحت النجمة اللبنانية نانسي عجرم ، بمجموعة من أسرارها الشخصية المتعلقة بحياتها الزوجية وعائلتها في لقاء للبرنامج التلفزيوني "مجموعة إنسان".

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وأكدت الفنانة نانسي خلال اللقاء الذي عرض على قناة "إم بي سي" أنها ارتبطت بزوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم بعد قصة حب.

وأشارت نانسي إلى أنها تعرفت بفادي في عيادته عندما ذهبت لعلاج أسنانها، وكانت الأمور في البداية رسمية جدا.

وقالت الفنانة اللبنانية: "وكثرت زياراتي له بسبب إعطائه لي مواعيد كثيرة، عندها تقربنا من بعضنا وتحدثنا جديا، ودامت علاقتنا 3 سنوات تزوجنا بعدها".

المصدر: يوتيوب