 
مباشر

كيف تعرفت نانسي عجرم على زوجها طبيب الأسنان؟ (صور)

الثقافة والفن

كيف تعرفت نانسي عجرم على زوجها طبيب الأسنان؟ (صور)
youtube.com-مجموعة إنسان
نانسي عجرم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lw4a

باحت النجمة اللبنانية نانسي عجرم ، بمجموعة من أسرارها الشخصية المتعلقة بحياتها الزوجية وعائلتها في لقاء للبرنامج التلفزيوني "مجموعة إنسان".

إقرأ المزيد
كاريس بشار تهاجم قناة
كاريس بشار تهاجم قناة "LBC"! (فيديو)

وأكدت الفنانة نانسي خلال اللقاء الذي عرض على قناة "إم بي سي" أنها ارتبطت بزوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم بعد قصة حب.

وأشارت نانسي إلى أنها تعرفت بفادي في عيادته عندما ذهبت لعلاج أسنانها، وكانت الأمور في البداية رسمية جدا.

وقالت الفنانة اللبنانية: "وكثرت زياراتي له بسبب إعطائه لي مواعيد كثيرة، عندها تقربنا من بعضنا وتحدثنا جديا، ودامت علاقتنا 3 سنوات تزوجنا بعدها".

المصدر: يوتيوب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا