وائل كفوري يدلع ابنته الكبرى بعبارة لبنانية تقليدية!
لأول مرة تظهر ابنة الفنان اللبناني وائل كفوري في حفل لوالدها، الحفل الذي أحياه في بيروت وحضره أكثر من 5000 شخص.
ونشر المراسل الصحفي عمار أورفه لي على حسابه في "إنستغرام" فيديو يتضمن مشاهد من الحفل ومن تصريحات الفنان كفوري.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
@waelkfoury #النجم #اللبناني #وائل_كفوري في افتتاح #اعياد_بيروت يوجه رسالة للنجمتين #اليسا & #نوال_الزغبي و أول ظهور علني لإبنته ميشيل 😍 @elissazkh @nawalelzoghbi أخيراً وائل عم فك حصار جزئي عن عيلته و شفنا بنته الكبيرة ميشيل كفوري للمرة الأولى بظهور علني و يبدو أنه الكفوري كان ناطر تكبر بنته شوي و توعى ليسمح بظهورها قدام الإعلام و الجمهور 👍🏻 اللي حبيته أنه وائل حكي عن اليسا بطريقة حلوة و محبة متل ما هيي حكت عنو و ان شا الله تكون بادرة صلح و خير ❤️ و ضحكتني ردة فعله على تصريح نوال اللي واضح أنه فاجأه بس عرف يرد بطريقة حلوة و ذكية 👍🏻 أنتو شو رأيكم ؟ 🤔 . . . . #عمار_أورفه_لي #دبي #مونتريال #الامارات #المغرب #الكويت #البحرين #عمان #سوريا #مصر #mbc #روتانا #arabwood #rotana #لبنان #اغاني #الرياض #جدة #اربيل #الجزائر #كندا . . . أناقتك في ابتسامتك د. فراس سامي @drferassami . . صالون عمرو للسيدات شعر المرأة تاجها @amroladiessalon . . #البساطة_بتحلي مع استشارية التجميل ميرنا كساب @mirnakassabbeauty
وأخذت ابنة كفوري الكبيرة ميشال زاوية خاصة لها، ولم تجلس مع الجمهور، لتتابع كل تفاصيل الحفل بينما كانت مزهوة بحب وبفخر كبيرين.
وأكثر ما لفت في تصريحات كفوري هو تعليقه على حضور ابنته ميشال الحفل، حيث قال: "تؤبر قلبي بنتي".
يذكر أن الفنان وائل كفوري يحاول دائما إبعاد الصحافة عن حياته الشخصية، التي طرأ عليها تطورات أدت لطلاقه زوجته أنجيلا، وعن مسألة الخلافات بينه وبين طليقته حول حضانة ابنتيه ميشال وميلانا.
المصدر: إنستغرام