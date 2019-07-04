"مؤامرة" تحاك ضد لطيفة التونسية منذ 9 سنوات في بلادها!

نشرت الفنانة التونسية لطيفة تغريدات عبر حسابها الرسمي على "تويتر" تتحدث فيها عن "حملة ضدها لمنعها من الغناء في بلادها، عقب إلغاء حفلين لها ضمن فعاليات المهرجانات الصيفية في تونس.

وألغي حفل لطيفة الأول في افتتاح مهرجان صفاقس، والحفل الثاني في ختام مهرجان بنزرت الدولي، بشكل مفاجئ، ما دفعها للاعتقاد بأن هناك من يمنعها من الغناء في بلدها.

جمهورى الغالى فى بلادى تونس نحبكم برشه واذا انا وصلت لما وصلت إليه فهذا بفضل دعمكم لى اولا ودعم كل جمهوري فى الوطن العربى .ولكن للأسف هنالك حملة ضدى لا اعرف مصدرها ولا سببها . — Latifa Al-Tunisia (@latisol) July 4, 2019

اعتذر لجمهورى الغالى فى صفاقس اولا فقبل موعد الحفل اللذى أعلنت عنه البارحه فى برنامج #منا_وجر بخمسة ايام وهو افتتاح مهرجان صفاقس الدولى وبعد أن تلقينا كل تذاكر السفر لمجموعة 12 شخص بلغت اليوم بان الحفل ألغى. لماذا وما السبب لا اعرف. — Latifa Al-Tunisia (@latisol) July 4, 2019

وقالت لطيفة في إحدى التغريدات: "جمهوري الغالي في بلادي تونس نحبكم برشا وإذا انا وصلت لما وصلت إليه فهذا بفضل دعمكم لي أولا ودعم كل جمهوري في الوطن العربي، ولكن للأسف هناك حملة ضدي لا أعرف مصدرها ولا سببها".

وأضافت: "أعتذر لجمهوري الغالي في صفاقس أولا، فقبل موعد الحفل الذي أعلنت عنه البارحة في برنامج #منا_وجر بخمسة أيام وهو افتتاح مهرجان صفاقس الدولي وبعد أن تلقينا كل تذاكر السفر لمجموعة 12 شخصا أبلغت اليوم بأن الحفل ألغي، لماذا وما السبب لا أعرف".

وحتى تعرفوا التفاصيل ننشرلكم التذاكر إلى وصلتنا . pic.twitter.com/sgzs2W6d5h — Latifa Al-Tunisia (@latisol) July 4, 2019

وتابعت: "كذلك كان هناك اتفاق بيني وبين مهدي السيفاوي على ختام مهرجان بنزرت الدولي يوم 20/8، أبلغني اليوم أن الحفل ألغي أيضا".

كما كتبت تغريدة أخرى تطالب فيها وزارة الثقافة بتوضيح ما حدث، قائلة: " أتمنى إجابة رسمية من السيد وزير الثقافة محمد زين العابدين عما يحصل معي منذ 9 سنوات ومن يقف وراء هذه الحرب وما سببها"، متسائلة: "من له مصلحة في تغييبي عن جمهوري في تونس".

كذلك كان هنالك اتفاق بيتى وبين الله الفاضل مهدى السيفاوى على ختام مهرجان بنزرت الدولى يوم 20 /8 . ابلغنى اليوم ان الحفل الغي أيضا. — Latifa Al-Tunisia (@latisol) July 4, 2019

اتمنى اجابه رسميه من السيد وزير الثقافه محمد زين العابدين على ما يحصل معى منذ 9 سنوات ومن وراء هذه الحرب وما سببها .واعتذر مره أخرى لجمهورى وولاد بلادى فى كل تراب الجمهوريه التونسيه. احبكم وفضلكم عليا بعد ربنا كبير . — Latifa Al-Tunisia (@latisol) July 4, 2019

من له مصلحه فى تغييبى عن جمهورى فى تونس .؟؟؟؟؟؟؟ — Latifa Al-Tunisia (@latisol) July 4, 2019

المصدر: تويتر