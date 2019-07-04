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"مؤامرة" تحاك ضد لطيفة التونسية منذ 9 سنوات في بلادها!

الثقافة والفن

facebook @LatifaAlTunisia
الفنانة لطيفة
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نشرت الفنانة التونسية لطيفة تغريدات عبر حسابها الرسمي على "تويتر" تتحدث فيها عن "حملة ضدها لمنعها من الغناء في بلادها، عقب إلغاء حفلين لها ضمن فعاليات المهرجانات الصيفية في تونس.

وألغي حفل لطيفة الأول في افتتاح مهرجان صفاقس، والحفل الثاني في ختام مهرجان بنزرت الدولي، بشكل مفاجئ، ما دفعها للاعتقاد بأن هناك من يمنعها من الغناء في بلدها.

وقالت لطيفة في إحدى التغريدات: "جمهوري الغالي في بلادي تونس نحبكم برشا وإذا انا وصلت لما وصلت إليه فهذا بفضل دعمكم لي أولا ودعم كل جمهوري في الوطن العربي، ولكن للأسف هناك حملة ضدي لا أعرف مصدرها ولا سببها".

وأضافت: "أعتذر لجمهوري الغالي في صفاقس أولا، فقبل موعد الحفل الذي أعلنت عنه البارحة في برنامج #منا_وجر بخمسة أيام وهو افتتاح مهرجان صفاقس الدولي وبعد أن تلقينا كل تذاكر السفر لمجموعة 12 شخصا أبلغت اليوم بأن الحفل ألغي، لماذا وما السبب لا أعرف".

وتابعت: "كذلك كان هناك اتفاق بيني وبين مهدي السيفاوي على ختام مهرجان بنزرت الدولي يوم 20/8، أبلغني اليوم أن الحفل ألغي أيضا".

كما كتبت تغريدة أخرى تطالب فيها وزارة الثقافة بتوضيح ما حدث، قائلة: " أتمنى إجابة رسمية من السيد وزير الثقافة محمد زين العابدين عما يحصل معي منذ 9 سنوات ومن يقف وراء هذه الحرب وما سببها"، متسائلة: "من له مصلحة في تغييبي عن جمهوري في تونس".

المصدر: تويتر

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