الجامعة التكنولوجية الروسية أولى في تصنيف "فوربس" وجامعة موسكو خامسة

نشرت مجلة "فوربس" تصنيف أفضل الجامعات الروسية المئة حيث تم تقييم الجامعات وفقا لـ3 مؤشرات رئيسية.

وهي نوعية التعليم والطلب على الخريجين، وما يسمى بعامل Forbes الذي يأخذ بالحساب نخبوية الجامعة، وحصة رجال الأعمال ضمن خريجيها.

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واتضح نتيجة تحليل كل تلك المؤشرات أن الجامعة التكنولوجية القومية للبحوث العلمية (ميسيس) شغلت المرتبة الأولى في التصنيف واحتل معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية (مغيمو) المرتبة الثانية وأتى بعده معهد موسكو الفيزيائي التقني، ثم أتت الجامعة النووية القومية للبحوث العلمية.

فيما يتعلق بجامعة موسكو الحكومية فإنها شغلت المرتبة الخامسة فقط في التصنيف.

ودخلت التصنيف كذلك الأكاديمية الروسية للاقتصاد الوطني والخدمة الحكومية لدى رئيس الدولة، جامعة بطرسبورغ القومية للتكنولوجيات المعلوماتية والبحوث العلمية، مدرسة الاقتصاد العليا.

يذكر أن مدرسة الاقتصاد العليا في موسكو تصدرت تصنيف العام الماضي.

المصدر: فيستي. رو