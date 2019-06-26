15 جامعة روسية ضمن تصنيف "شنغهاي" لأفضل جامعات العالم

أدرج العلماء الصينيون 15 جامعة روسية على قائمة أفضل جامعات العالم، حسب تصنيف "شنغهاي".

وقام الصينيون بتوزيع كافة الجامعات المشاركة في التصنيف على 53 تخصصا، بما في ذلك الفيزياء، الرياضيات، علوم وتكنولوجيات النانو، وغيرها.

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وأفادت القناة التلفزيونية "روسيا – 24" بأن الجامعات الروسية تمثلت في 27 تخصصا منها، حيث شغلت جامعة موسكو الحكومية المرتبة الأولى من حيث مشاركتها بنحو 16 تخصصا. وتأتي بعدها جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية من غرب سيبيريا. وشغلت جامعة بطرسبورغ المرتبة الثالثة.

يذكر أن 4000 جامعة ترشحت للمشاركة في تصنيف "شنغهاي".

المصدر: روسيا - 24