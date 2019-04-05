روسيا تحصد الذهب في مسابقة "ICPC-2019" العالمية للبرمجة

فاز فريق من الطلبة من جامعة موسكو الحكومية بالمركز الأول في مسابقة "ICPC " العالمية للبرمجة، التي عقدت مؤخرا في مدينة بورتو البرتغالية.

وبحصول الفريق على المرتبة الأولى، باتت روسيا هي الدولة الوحيدة التي تنتزع صدارة هذه المسابقة العالمية الهامة 13 مرة، وتحصل على المركز الأول فيها لعامين على التوالي.

وشارك في المسابقة هذا العام نحو 52 ألف طالب ينتمون إلى 3233 جامعة من 110 دول، منهم طلاب من أهم الجامعات الروسية، كجامعة موسكو الحكومية، وجامعة الأورال الاتحادية، وجامعة سانت بطرسبورغ الحكومية، وجامعة ساراتوف.

وانطلقت مسابقة "ICPC" أول مرة عام 1977، ومع بداية القرن الحالي، أصبحت أهم مسابقة عالمية للبرمجة، تتنافس فيها آلاف الفرق من مختلف جامعات ومعاهد العالم.

المصدر: فيستي