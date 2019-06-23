أحلام مستغانمي تكشف عن حصولها على لجوء إنساني عند الأيتام منذ 10 سنوات

كشفت الكاتبة الجزائرية أحلام مستغماني عبر "تويتر" أنها "قضت 10 سنوات من عمرها منذ توفيت والدتها برفقة الأيتام" ونشرت صورا لها برفقة الأطفال الصغار الذين أوت إليهم.

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وكتبت "مستغماني": "حين توفيت والدتي رحمها الله ليلة 27 من رمضان، قررت أن أواجه حزني بقضاء العيد مع 20 يتيما أتكفل بهم منذ 10 سنوات في المنيعة بولاية غرداية، ولم يحدث أن التقيت بهم سوى عبر المراسلات، كان لقاء تحت رعاية مؤسسة FOREM لرعاية الأيتام التي وثّقت الزيارة للحث على تبني 1000 يتيم".

حين توفيت والدتي رحمها الله ليلة 27 من رمضان ، قررت أن أواجه حزني بقضاء العيد مع 20 يتيم أتكفل بهم منذ 10 سنوات في المنيعة بولاية غرداية ،ولم يحدث أن التقيت بهم سوى عبر المراسلات . كان لقاءً تحت رعاية مؤسسة FOREM لرعاية الأيتام التي وثّقت الزيارة للحث على تبني 1000 يتيم. pic.twitter.com/FCPcCFZhns — أحلام مستغانمي (@AhlamMostghanmi) June 22, 2019

وتفاعل عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي مع التغريدة حيث كتب حساب يدعي "مراد": "لو لم تكوني جزائرية لستغربت ذلك، لكنه الأصل الأصيل فيكم شكرا #سيدتي ♥" .

بينما قال آخر: "دائما تسعفيني وتؤكدي لي بأروع المواقف إني كنت محقة حين تصرفت كأني ملكة الفرح في خضم الأوقات الأليمة التي واجهتها أنا وعائلتي في النزوح.. لا حرمنا الله منك أيتها القدوة الحسنة.. والبساطة تليقين بها لأنك رمز من رموز الصدق".

وعقلت أخرى: "الله يرحم والدتك ويطول عمرك ويرزقك ويقدرك على فعل الخير فعلاً "سيدة الإنسانية"، وأضاف آخر: "جزاك الله خيرا على عملك النبيل ورحم الوالدة وأسكنها فسيح جناته.. وصدق الرسول الكريم إذ قال إنه بعد رحيل الإنسان من هذه الدنيا انقطع عمله إلا من ثلاث ومنها ابن أو ابنة صالحة تدعو له وتحسن في هذا الدنيا ليعود الأجر إليه".

المصدر: "المصريون"