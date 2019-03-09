الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي تعلق على الاحتجاجات ضد الولاية الخامسة

قالت الأديبة الجزائرية أحلام مستغانمي إن ما يشهده الشارع الجزائري اليوم، صحوة ستجعل من الشعب ماردا يصعب إخضاعه أو حكمه.

من يستطيع بعد اليوم ، حكم هذا المارد الذي استيقظ .

لا ننسى برغم ذلك أن نحيي رجال جيشنا الوطني الشعبي و رجال الأمن الذين يشقون طريقهم بين الجماهير بالمدرعات تطبيقا للأوامر ، لكن دون أن يؤذوا جزائريا حتى الآن .

إخوتنا في جيشنا الوطني،يا كلّ عزتنا

نحبكم 🇩🇿 نشتيكم 🇩🇿. . نضمّكم🇩🇿 pic.twitter.com/mkSVVRwu1x — أحلام مستغانمي (@AhlamMostghanmi) March 8, 2019

وفي الوقت الذي عبرت فيه مستغانمي عن إعجابها بالتحركات المناهضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وبالشعارات التي يرفعها المتظاهرون، أثنت مستغانمي عن الجهود التي تبذلها قوات الجيش والأمن "دون أن يؤذوا جزائريا حتى الآن".

ونشرت مستغانمي على صفحتها الرسمية في تويتر مقطع فيديو يظهر سيارات الأمن تسير بحذر وسط حشود غفيرة من المتظاهرين، وهم يهتفون بشعارات ضد ترشح بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الشهر المقبل.

ودخلت المظاهرات المنددة بترشح بوتفليقة للرئاسة أسبوعها الثالث، وهي تشكل تحدياً للرئيس الجزائري البالغ من العمر 82 عاما، والذي يطمح في ولاية خامسة خلال الانتخابات المقررة في الثامن عشر من الشهر المقبل.

المصدر: RT