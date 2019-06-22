قالت الفنانة السورية ديما بياعة إنها لا تتدخل في الميول الجنسية للمثليين، مؤكدة أنها تدافع عن المثلي بصفته إنسانا على الرغم من "معاداة الأديان" لهذه الفئة.

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وقالت بياعة التي استضافها هذا الأسبوع الممثل السوري باسم ياخور في برنامج "أكلناها" على قناة "لنا" السورية، إن الأديان التي ترفض المثلية "تعارض الكثير من الأمور التي نفعلها".

وأكدت أن هنالك الكثير من السلوكيات الأفظع من المثلية التي يجب إدانتها، كزواج المسنين بالقاصرات، والعنف الجنسي الذي تتعرض له النساء.

وأضافت بياعة أن المجتمعات العربية تتقبل فكرة التعنيف الجسدي والجنسي الذي تتعرض له بعض النساء، فيما ترفض "الخيارات الجنسية" للأشخاص المثليين.

يذكر أن ديما بياعة هي ممثلة سورية من أصل فلسطيني ولدت في 3 ديسمبر 1978 وارتبطت برجل الأعمال المغربي أحمد الحلو في نهاية 2012.

المصدر: RT