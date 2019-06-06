بصراحة.. النجمة السورية سلافة معمار تؤكد رأيها بالممثلات اللبنانيات!

حسمت الممثلة السورية سلافة معمار الجدل، الذي ضخمته وسائل الإعلام حول رأيها بالفنانات اللبنانيات، ولم تتراجع عن تصريحاتها عام 2014 عن مهنة التمثيل.

وأكدت معمار خلال حوارها في برنامج "مجموعة إنسان" التلفزيوني، أنها ليست نادمة على هذا التصريح، الذي أطلقته عام 2014، وقالت فيه أن الفنانات اللبنانيات يعتمدن على جمالهن وأن هناك أدوارا لا يستطعن القيام بها، لأنها تحتاج إلى تمثيل وأداء فني معين.

إقرأ المزيد

وأشارت إلى أن الصحافة اللبنانية ضخمت الموضوع وبالغت فيه جدا، على الرغم من أنها كانت تدلي برأيها في أمر مهني بحت، لأنها ممثلة أكاديمية لديها رأيها ولكنها لم تخص أي شخص بتصريحها المهني في وقته.

وأضافت معمار، أن هناك أنواعا من النجوم في عالم الفن، وكل منهم يؤدي لونا معينا، فهناك ممثلات جميلات يصبحن نجمات لكن لديهن حالة مختلفة عن حالة الممثلة الأكاديمية.

وردت الممثلة السورية على هجوم الفنانتين اللبنانيتين نادين نجيم وسيرين عبد النور ضدها، بسبب تصريحها عام 2014، أنها لا تعتقد أن نادين قرأت نص التصريحات الحقيقية بسبب الحملة الصحفية الكبيرة التي ضخمت الأمر بشدة رغم بساطته.

ولتأكيد عدم وجود خلاف شخصي مع أي فنانة لبنانية نشرت معمار في صفحتها على "تويتر" صورة تجمعها بسيرين عبد النور وأرفقتها بتعليق يقول: "أنا وسيرين بنحب نعايدكن".

المصدر: وكالات