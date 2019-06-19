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بيع مسدس فان غوخ في مزاد علني بسعر خرافي

الثقافة والفن

بيع مسدس فان غوخ في مزاد علني بسعر خرافي
nrk.no
صورة أرشيفية
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أفادت دار المزاد الفرنسية Drouot بأن المسدس الذي انتحر به الفنان التشكيلي الهولندي المشهور فان غوخ بيع الأربعاء 19 يونيو في المزاد العلني في باريس بمبلغ 162.5 ألف يورو.

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وجاء في بيان نشرته Drouot على موقعها الإلكتروني أن سعر المسدس تم تقييمه أولا بـمبلغ  40 – 60 يورو.

وأوضح الموقع إن مزارعا محليا عثر على المسدس عام 1960 أي بعد 70 عاما من انتحار الفنان فسلم السلاح لوالدي صاحبه الحالي.

ودل الاختبار التقني الذي أجري لاحقا على أن المسدس كان مدفونا في الأرض من 50 – 80 عاما. واعتقد الخبراء أن تلك الدلائل كافية لاعتبار المسدس ملكا للفنان فان غوخ.

المصدر: تاس

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