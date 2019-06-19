بيع مسدس فان غوخ في مزاد علني بسعر خرافي

أفادت دار المزاد الفرنسية Drouot بأن المسدس الذي انتحر به الفنان التشكيلي الهولندي المشهور فان غوخ بيع الأربعاء 19 يونيو في المزاد العلني في باريس بمبلغ 162.5 ألف يورو.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان نشرته Drouot على موقعها الإلكتروني أن سعر المسدس تم تقييمه أولا بـمبلغ 40 – 60 يورو.

وأوضح الموقع إن مزارعا محليا عثر على المسدس عام 1960 أي بعد 70 عاما من انتحار الفنان فسلم السلاح لوالدي صاحبه الحالي.

Le revolver de marque Lefaucheux que Vincent Van Gogh aurait utilisé pour mettre fin à ses jours le 27 juillet 1890 à Auvers-sur-Oise sera mis aux enchères mercredi à Paris à l'Hôtel Drouot https://t.co/Tt2cbK693n#AFPpic.twitter.com/XsRiR4pf0J — Agence France-Presse (@afpfr) June 17, 2019

ودل الاختبار التقني الذي أجري لاحقا على أن المسدس كان مدفونا في الأرض من 50 – 80 عاما. واعتقد الخبراء أن تلك الدلائل كافية لاعتبار المسدس ملكا للفنان فان غوخ.

المصدر: تاس