مزاد في باريس يطرح للبيع المسدس الذي انتحر به فان غوخ

يطرح مسدس أطلق منه الفنان التشكيلي المشهور، فان غوخ، (1853 - 1890) النار على نفسه الأربعاء 19 يونيو بدار المزاد Drouot في باريس.

وأفادت دار المزاد على موقعها بأن السلاح الذي يعلوه الصدأ عثرعليه في حقل زراعي انتحر فيه الفنان التشكيلي الهولندي.

وأوضح الموقع إن مزارعا محليا عثر على المسدس عام 1960 أي بعد 70 عاما من انتحار الفنان فسلم السلاح لوالدي صاحبه الحالي.

Le revolver de marque Lefaucheux que Vincent Van Gogh aurait utilisé pour mettre fin à ses jours le 27 juillet 1890 à Auvers-sur-Oise sera mis aux enchères mercredi à Paris à l'Hôtel Drouot https://t.co/Tt2cbK693n#AFPpic.twitter.com/XsRiR4pf0J — Agence France-Presse (@afpfr) June 17, 2019

ولم تسمح حالة المسدس أولا بالتعرف عليه بنسبة 100%، لكن المؤرخ الفرنسي، آلان روان، أصدر عام 2012 كتابا أجرى فيه تحليلا دقيقا للمسدس، وقارنه بما عثر عليه في الأرشيف الذي أشار إلى انتشار نظام "لوفوش" من المسدسات في القرن الـ19، لكن نموذج Lefaucheux 25F فقط الذي أطلق منه الفنان النار على نفسه استخدم عيار 7 مليمترات.

ودل الاختبار التقني على أن المسدس كان مدفونا في الأرض من 50 – 80 عاما. واعتقد الخبراء أن تلك الدلائل كافية لاعتبار المسدس ملكا لـ فان غوخ.

ويتوقع أن يباع المسدس في المزاد مقابل 40 – 60 ألف يورو.

المصدر: تاس