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متحف الأرميتاج" يقيم معرضا لإمكانات الذكاء الاصطناعي في مجال الفن

الثقافة والفن

متحف الأرميتاج
Sputnik Evgeny Biatov
صورة تعبيرية
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يفتتح الخميس 6 يونيو بمتحف الأرميتاج في بطرسبورغ معرض من شأنه عرض القدرات الفنية للذكاء الاصطناعي بمشاركة 14 فنانا، بمن فيهم فنانة سعودية.

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وتم إعداد المعرض بالتعاون مع المؤسسة الروسية للاستثمارات المباشرة. وذلك في إطار البرنامج الثقافي لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وأعلن  المكتب الصحفي للمتحف أن 14 فنانا يمثلون 10 بلدان يشاركون في المعرض. ومن بينها بريطانيا والسعودية وألمانيا والصين وتركيا وفرنسا وغيرها.

متحف الأرميتاج
www.alriyadh.com
لولوة الحمود

وأبرز المكتب الصحفي فرقة Obvious الفنية الفرنسية المتميزة بدور خاص في تقديم الفن المعاصر المبني على أساس تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي.

ومن مميزات تلك التكنولوجيا استخدام شبكات قائمة على خوارزميتين تشكل إحداهما صورا، أما الأخرى فتنتقدها وتستثني صورا فاشلة.

وقال المصدر إن المبدأ الذي طرحته فرقة Obvious الفنية الفرنسية عمل على تقريب الذكاء الاصطناعي من الذكاء البشري وزوده بقدرة على التخيل والتفكير الناقد.

وأشار منظمو المعرض إلى أن استخدام التكنولوجيات الحديثة يتيح فرصة لمعالجة كميات كبيرة من المعلومات، بما فيها الصور، الأمر الذي سمح بإحراز نجاحات ثورية في مجال الأمان بفضل استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجوه.

المصدر: تاس

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