الكرملين يستضيف كوكبة من نجوم الأوبرا العالمية

يقدم مساء يوم 4 مايو الثنائي الغنائي الذي يضم نجمي الأوبرا العالمية المايسترو الإيطالي، أندريا بوتشيلي، والمغنية الروسية، آنا نيتريبكو، حفلا موسيقيا في قصر الكرملين بموسكو.

وقال منتج الفعالية لشؤون المبيعات والترويج في شركة Berin Iglesias Art، بصفتها الشركة المنظمة للأمسية، بأن تذاكرها قد توزعت في روسيا، ويلقى الحفل طلبا في أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية، حيث أتى إلى موسكو عشاق الأوبرا لمشاهدة النجوم. وأضاف أنه سيشارك في الحفل أيضا، يوسف إيفازوف، وأولغا بيريتياتكو.

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ويستمتع ضيوف الحفل الموسيقي في الكرملين بمقطوعات موسيقية من الأوبرا الإيطالية والروسية من مؤلفات جيوسيبي فيردي، وجياكومو بوتشيني، وغايتانو دونيزيتي، وبيوتر تشايكوفسكي وموسيقيين آخرين. ووعد الفنانون بأن يتخلل الحفل بضع مفاجآت موسيقية. ومن بينها أغنية "العيون السود" الرومانسية الروسية التي يؤديها المايسترو الإيطالي.

وتصاحب الحفل الأوركسترا السيمفونية لمسرح " نوفايا أوبرا" (الأوبرا الجديدة) الروسي والجوقة الأكاديمية الكبيرة بقيادة ليف كونتوروفيتش.

يذكر أن التينور الإيطالي المشهور، أندريا بوتشيلي، سجل 16 ألبوما فرديا توزع منها ما يزيد عن 90 مليون نسخة في العالم بأسره. وتعاون المغني مع كبار قادة الأوركسترا، ومن بينهم، فاليري غيرغييف، زوبين ميهتا، سيجي أوزاوا ، لورين مآزيل وغيرهم .

أما، آنا نيتريبكو، صاحبة العديد من الألقاب والجوائز الموسيقية، فإنها تغني في المسارح العالمية الرائدة.

المصدر: تاس