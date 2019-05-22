أوبرا "عايدة" تدشن مهرجان"نجوم الليالي البيض" في بطرسبورغ

يفتتح اليوم في بطرسبورغ مهرجان "نجوم الليالي البيض" للفنون، برعاية مدير المهرجان وفنان الشعب الروسي، فاليري غيرغييف، حيث ستقدم فرقة أوبرا مسرح ماريينسكي أوبرا "عايدة" لجوزيبي فيردي

وسيقام حفل افتتاح المهرجان على 3 خشبات لمسرح ماريينسكي. ويتضمن الموسيقى السيمفونية الثامنة لـ غوستاف مالر، و"قداس لإحياء ذكرى الموتى" لـ روديون شيدرين (والذي كتبه في ذكرى زوجته الراحلة الباليرينا الشهيرة، مايا بليسيتسكايا)، وكونشيرتو البيانو والأوركسترا ليوهان سيباستيان باخ وغيرها من المؤلفات الموسيقية الشهيرة.

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أما مسرح ماريينسكي الرئيسي فسيحتضن مساء اليوم تدشين المهرجان بحفل للباليه الأمريكي وحفل عازف البيانو الفرنسي، الحائز جائزة مسابقة تشايكوفسكي الـ15 في موسكو، لوك ديبارغ.

ومن أهم الفعاليات الموسيقية لبرنامج المهرجان أوبرا "عايدة" التي تجمع يوم 8 يونيو في مسرح "ماريينسكي" الرئيسي نجوم الأوبرا العالمية، آنا نيتريبكو، يوسف أيفازوف، يفغيني نيكيتين ويكاترينا سيمينتشوك.

يذكر أن برنامج مهرجان "نجوم الليالي البيض" لفنون بطرسبورغ سيستمر حتى 21 يوليو المقبل.

المصدر: تاس