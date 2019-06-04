زوج بيونسيه يصنف أول مغني راب ملياردير في العالم

صنفت مجلة "فوربس" المغني الأمريكي "جاي زي"، كأول مغني راب في العالم يصبح مليارديرا بفضل ثروته التي تبلغ مليار دولار بعد تقييم مشاريعه المختلفة وعقاراته ومقتنياته الفنية.

وأصبح "جاي زي" البالغ من العمر 49 عاما، واسمه الحقيقي شون كارتر، واحدا من أغنى الفنانين في العالم، وأول فنان راب يحقق مثل هذه الثروة.

إقرأ المزيد

وتشمل أغلى مقتنياته حصصه في شركتي المشروبات الكحولية "Armand de Brignac champagne" والبالغة 310 ملايين دولار، وحصة قدرها 100 مليون دولار في "D’Ussé cognac"، بالإضافة إلى حصصه في خدمة Tidal للبث الموسيقي والفيديوهات والبالغة 100 مليون دولار، و50 مليون دولار في مجال العقارات، فضلا عن استثمارات بقيمة 70 مليون دولار في شركة أوبر.

ويقدر أن تصل قيمة ألبوماته الموسيقية الخاصة به إلى نحو 75 مليون دولار.

ونشأ "جاي زي"، زوج المغنية بيونسيه، في مسكن شعبي في Bed-Stuy ببروكلين بمدينة نيويورك، وكان يبيع المخدرات في سن المراهقة قبل أن يدخل مجال موسيقى الراب، وأطلق أول ألبوماته Reasonable Doubt عام 1996، والذي بيع منه أكثر من 1.5 مليون نسخة منذ ذلك الحين. وفي عام 2008، تزوج بيونسيه، التي تقدر ثروتها الصافية بـ355 مليون دولار.

وشارك مغني الراب في العديد من الأعمال الخيرية في الآونة الأخيرة، وتقديم المساعدة القانونية للقضايا التي تنطوي على سوء معاملة الرجال السود من قبل نظام العدالة الجنائية.

المصدر: غارديان