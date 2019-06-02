العرض على الأبواب.. ضجة حول حذف مشاهد من فيلم Rocketman!

أعلن وزير الثقافة الروسي فلاديمير ميدينسكي أن الوزارة لا علاقة لها بالمشاهد المحذوفة من فيلم Rocketman عن الفنان إلتون جون.

وصرح ميدينسكي لوكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، أن الوزارة لم تتدخل في حذف مشاهد من فيلم Rocketman، وأن الشركة الموزعة هي الوحيدة التي تقرر حذف هذا أو ذاك المشهد.

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ويسلط فيلم Rocketman الضوء على السيرة الذاتية للموسيقي والمغني البريطاني العالمي الشهير إلتون جون، الذي يقوم بلعب دوره الممثل الإنجليزي الشاب تارون إيجرتون، وإخراج ديكستر فليتشر.

وأكد المكتب الصحفي لشركة "تسينترال بارتنيورشيب" أن الحذف طال المشاهد الإباحية وأخرى متعلقة بالمخدرات.

وقال ميدينسكي: "نحن لا نحذف أي شيء،...هل تتوقعون أن وزارة الثقافة كمنظمة تقص من الفيلم شيئا ما بالمقص، هذا انطباع سيء للغاية. لدينا وظائف ومهام أخرى".

وأضاف الوزير الروسي، أنه لا يفهم ما يجري وأن الشركة الموزعة هي وحدها التي تقرر. وسيبدأ عرض الفيلم في دور السينما الروسية في 6 يونيو القادم.

المصدر: نوفوستي