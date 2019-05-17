محكمة إسبانية تبرئ شاكيرا من تهمة السرقة!

برأت محكمة في مدريد النجمة الكولومبية الشهيرة شاكيرا من تهمة السرقة التي وجهها لها الفنان الكوبي ليفان كاستيانو فالديز بسرقتها لأغنية حققت لها أكثر من مليار و300 مليون مشاهدة.

واتهم الفنان الكوبي ليفان المغنية شاكيرا، بسرقة ونسخ جزء من أغنيته "يو تي كييرو تانتو" التي أصدرها عام 1997، واستخدامها في أغنيتها "لا بيثكيليتا" التي غنتها مع مواطنها كارلوس فبفس ونالت عام 2016 جائزة غرامي لأفضل أغنية وحققت أكثر من مليار و300 مليون مشاهدة على "يوتيوب".

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وأكدت المحكمة الإسبانية أن الأغنية لم تستنسخ بأي طريقة من الطرق بعد الاستناد إلى مجموعة من الآراء الفنية. وأن التشابه بين الأغنيتين كان بالنص فقط وبأربع كلمات لا أكثر، ويمكن أن تكون في أي أغنية في العالم. كما نفت المحكمة نفيا قاطعا وجود أي تشابه باللحن الذي يختلف كليا.

ليست هذه المحاكمة الوحيدة لشاكيرا في إسبانيا إذ أنها ستمثل في القريب العاجل أما المحكمة من جديد بتهمة التهرب الضريبي.

المصدر: نوفوستي