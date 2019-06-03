Warner Bros تختار بطل "باتمان" لأحدث أفلامها!

أكدت شركة Warner Bros ‎ اختيار الممثل روبرت باتينسون لأداء دور "باتمان" في الفيلم القادم، الذي سيخرجه مات ريفز وسيرى النور في حزيران 2021.

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ويتحدث "فيلم باتمان" القادم عن مرحلة تكوين الشخصية الرئيسية، لذلك كانت الشركة بحاجة لاختيار ممثل شاب، ما دون 30 عاما، وهذا من أهم الشروط التي ساهمت في اختيار باتينسون.

وستبدأ مرحلة ما قبل إنتاج الفيلم هذا الصيف، وهو من إنتاج شركتي Warner Bros و DC.

واشتهر الممثل باتينسون بدور مصاص الدماء في سلسلة أفلام Twilight، حيث شاركته البطولة النجمة كلايستين ستيوارت.

وشارك باتينسون مع جون ديفيد واشنطن في بطولة فيلم Tenet من إخراج كريستوفر نولان وسيعرض في تموز 2020.

المصدر: نوفوستي